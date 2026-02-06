DAX-FLASH: Neuerlicher Rückschlag - KI-Sorgen bleiben hartnäckig, Amazon-Rutsch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Stabilisierungsversuch im DAX seit Donnerstagnachmittag zeichnet sich am Freitagmorgen wieder ein Rückschlag ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 24.407 Punkte. Tags zuvor war der Dax zwischenzeitlich bereits auf fast 24.272 Punkte abgesackt, fing sich dann jedoch knapp über dem bisherigen Jahrestief.

Im nachbörslichen Handel zeigt sich mit dem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon nun aber, wie hartnäckig gerade die KI-Sorgen der Anleger sind. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken.

Damit liegt Amazon noch über der bereits riesigen Zahl der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) vom Mittwoch. Alphabet-Aktien waren im Nasdaq tags zuvor zunächst um 8 Prozent abgesackt, holten die Verluste aber letztlich fast gänzlich auf. Nun zeichnet sich bei Amazon ein Einbruch um 11 Prozent ab.

"Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anlegerstimmung erscheine gerade wie das Negativ des Booms von 2021. "Die Anleger wollen schnellere Ergebnisse sehen", stimmte der Jefferies-Branchenexperte Brent Thill mit Blick auf Amazon zu. Neben der Diskussion, ob und wann sich die immensen Investitionen in KI auszahlen, belastet viele Unternehmen auch das Thema KI-Konkurrenz./ag/zb