DAX-FLASH: Nochmals schwächerer Auftakt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neu aufgeflammten KI-Bedenken und der hohe Ölpreis bleiben wohl auch am Dienstag eine Bürde für die Börsen. Davon getrübt dürfte auch der DAX nochmals etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 25.395 Punkte. Er navigiert damit weiterhin auf seinem niedrigsten Niveau seit Ende Juli - und in der Nähe der 100-Tage-Linie, die aktuell bei 25.230 Zählern verläuft. Darunter würde dann schon die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten ins Blickfeld rücken.

Der Ölpreis blieb über Nacht auf seinem hohen Niveau. "Nach dem Vorrücken der Huthis im Jemen wird gar das Niveau von 110 US-Dollar pro Barrel ins Visier genommen", schrieb am Morgen der Commerzbank-Devisenexperte Michael Pfister. Dies lenkt die Aufmerksamkeit noch stärker auf den am Mittwoch erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, von der Anleger mit einer geldpolitischen Straffung rechnen.

Nach dem Ausverkauf wegen wachsender Befürchtungen, dass sich das Tempo der Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz verlangsamen könnte, blieb eine Erholung der KI- und Halbleiterwerte in Asien mehr oder weniger aus. Das Vertrauen in die Technologie und ihre Potenziale bleibt also angeschlagen. Möglich, dass auch die Anleger in Europa dieses Thema noch nicht abhaken werden./tih/zb