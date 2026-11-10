DAX-FLASH: Rekordhoch wieder nahe - Ölpreisrückgang, Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX könnte am Dienstag gestützt von weiter sinkenden Ölpreisen wieder zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche aufschließen. Zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 26.509 Punkte.

Von seinem Höchststand bei 26.692 Punkten war das Barometer in der Vorwoche zeitweise um mehr als 1.000 Zähler abgesackt, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors plötzlich größer geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat.

Die Folge ist eine deutliche Kurserholung des jüngst stark gebeutelten Technologiesektors, die sich von den USA am Vortag bis am Morgen in Asien in allen großen Indizes zeigt. Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und können somit eine weniger straffe Geldpolitik bedeuten. Davon profitieren wiederum die besonders finanzierungsabhängigen Tech-Konzerne.

Wie sich die Inflation in den USA im Oktober entwickelt hat, werden am Nachmittag anstehende Daten zeigen. Zudem beschäftigt die letzte heiße Woche der Berichtssaison die Anleger, hier steht am Dienstag im Dax die Quartalsbilanz des Chipherstellers Infineon im Fokus./ajx/stk