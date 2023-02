DAX-FLASH: Rückschlag erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte am Freitag zunächst weiter von seinem Vortageshoch seit einem Jahr zurückkommen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,9 Prozent tiefer auf 15 383 Punkte. Am Donnerstagvormittag war der Dax noch bis auf 15 658 Punkte gestiegen, dann schmolzen die Kursgewinne bereits zusammen.

An der Wall Street ging es am Abend nach dem europäischen Handelsende weiter bergab, und auch von Asiens Börsen kommen am Morgen eher schwächere Vorgaben. Angesichts zuletzt wieder hochgekochter Zinssorgen sehen die Experten der Credit Suisse die Anleger bereits in Habachtstellung vor den US-Verbraucherpreisdaten am kommenden Dienstag. Sie sind ein maßgeblicher Faktor für die Geldpolitik der US-Notenbank bei ihrer Inflationsbekämpfung./ag/stk