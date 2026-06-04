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04.06.2026 06:36:38

DAX-FLASH: Rückschlag setzt sich fort - Rekordjagd in den USA und Asien stockt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schwächeren Vorgaben aus den USA und Asien geht es für den DAX am Donnerstag im Feiertagshandel wohl zunächst etwas weiter abwärts. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 24.745 Punkte. Zunächst geht es für den Dax darum, im laufenden Rückschlag die 21-Tage-Linie bei 24.694 Punkten zu halten. Ansonsten könnte aus technischer Sicht schnell wieder die Marke von 24.500 Punkten ins Spiel kommen.

Die Lage im Iran-Krieg bleibt undurchsichtig. Inmitten von Spekulationen über ein Ende der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran betont der iranische Außenminister, dass weiter Kontakte bestehen. Die Gespräche mit den USA seien nicht abgebrochen, sagte Abbas Araghtschi dem libanesischen Sender Al-Majadin, der der Hisbollah-Miliz nahesteht.

Neben der Hoffnung im Iran-Krieg verliert nun auch die KI-Rally etwas an Schwung. Der S&P 500 in den USA erreichte nach seiner Rekordserie am Vorabend keinen neuen Höchststand mehr und der NASDAQ 100 drehte nach einem weiteren Rekord letztlich ab. Auch im japanischen Nikkei 225 und dem koreanischen Kospi kam es nach der Rekordjagd zunächst zu Gewinnmitnahmen.

Mit Broadcom konnte eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. "Es ist eine schwierige Aufgabe, jedes Quartal wieder positiv zu überraschen", sagte Blayne Curtis von der Investmentbank Jefferies. Grundsätzlich sei die KI-Dynamik aber völlig intakt./ag/jha/

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