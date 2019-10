DAX-FLASH: Ruhiger Wochenstart nach Kursrally erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) dürfte ohne größere Ausschläge in die neue Handelswoche gehen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte höher zurück auf der Marke von 12 900 Punkten. Mit 12 914 Punkten hatte der Dax in der Vorwoche das höchste Niveau seit Juni vergangenen Jahres erreicht. In den vergangenen drei Handelswochen gewann er mehr als 7 Prozent.

Die auch in Europa Fahrt aufnehmende Berichtssaison, Leitzinsentscheidungen in den USA und Japan sowie der Arbeitsmarktbericht der Amerikaner dürften neben den Dauerbrennern Brexit und Handelsstreit den Wochenverlauf prägen.

Insbesondere die Fed-Signale am Mittwochabend sind laut den Devisenexperten der Commerzbank interessant. Eine Zinssenkung werde von den meisten erwartet. Daher gehe es vor allem darum, ob nach dann drei Zinssenkungen die Anpassungswelle ende, oder ob es doch eher ein echter "Zinssenkungs-Zyklus" werde, so die Analysten./ag/fba