DAX-FLASH: Schwacher Monatsstart geht weiter - 16 000 Punkte wackeln

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die runde Marke von 16 000 Punkten im Dax (DAX 40) ist am Donnerstag erneut in Gefahr. Zwei Stunden vor dem Handelsstart auf Xetra taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,21 Prozent auf 15 987 Punkten. Es zeichnet sich damit der vierte Tag in Folge mit Verlusten ab. Der als schwacher Börsenmonat gefürchtete August wird seinem Ruf bislang gerecht.

Nach dem weiteren Rekordhoch am Montag bei 16 528 Punkten hatten die Dax-Anleger am Tag darauf erst einmal Gewinne mitgenommen. Die anschließend erfolgte Abstufung der Bonität für die USA durch die Ratingagentur Fitch hatte aber niemand auf der Rechnung. Sie verstärkte die Gewinnmitnahmen. In den USA ging es für die Aktien-Indizes am Vortag daher kräftig bergab und auch in Asien dominieren am Donnerstag die Minus-Vorzeichen, sodass die Vorgaben aus Übersee für den hiesigen Markt negativ sind.

Bevor am Abend nach dem US-Börsenschluss sich die Aufmerksamkeit auf die Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Apple und Amazon richtet, setzt die Berichtssaison hierzulande die Akzente. Mit Infineon, Merck KGaA (Merck), Zalando, adidas und Beiersdorf stehen allein fünf Unternehmen aus dem Dax auf der Agenda./ajx/jha/