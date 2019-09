DAX-FLASH: Schwung fehlt, Vorsicht überwiegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne neuen Schwung dürfte der Dax (DAX 30) in den letzten Handelstag der Woche gehen. Der Broker IG signalisierte für den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Freitagsstart ein Plus von 0,03 Prozent auf 12 292 Punkte. Die Vorgaben aus Übersee sind negativ. Auf Wochensicht zeichnet sich derzeit ein Minus von rund eineinhalb Prozent ab.

In New York hatten am Vortag die Diskussionen über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump ebenso belastet wie Aussagen eines US-Regierungsmitarbeiters, demzufolge die Beschränkungen für US-Firmen bei der Belieferung des chinesischen Technologiekonzerns Huawei wahrscheinlich bald wieder in Kraft treten dürften.

Es überwiege am Aktienmarkt weiterhin die Vorsicht, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Morgenkommentar. Nur noch sehr wenige Marktteilnehmer gingen neue Aktienpositionen ein, und ohne Anschlusskäufer sei die Chance auf höhere Indexstände dahin.

Unternehmensseitig könnte hierzulande der Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns BASF die Aufmerksamkeit auf sich ziehen./ajx/fba