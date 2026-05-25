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25.05.2026 06:53:38

DAX-FLASH: Sprung über 25.000 Punkte erwartet - Ölpreise fallen deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei deutlich fallenden Ölpreisen bahnt sich im DAX im Feiertagshandel am Pfingstmontag ein Sprung über 25.000 Punkte an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,2 Prozent höher auf 25.175 Punkte. Damit würde er auf das höchste Niveau seit dem Tag vor Kriegsbeginn im Iran Ende Februar vorstoßen. Auch den Korrekturtrend seit dem Rekord von 25.507 Punkten im Januar würde der Dax knacken.

Die USA stehen nach Angaben von Präsident Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social.

"Die Kriegswolken über der Straße von Hormus beginnen endlich aufzubrechen", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management. In der Folge breche der Trend der steigenden Ölpreise, der US-Dollar sinke und die Aktienmärkte bekämen ihre Friedensdividende zurück. Die US-Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 waren am Freitag nur knapp unter ihren Rekorden geblieben.

Unter den Einzelwerten stehen in Deutschland Delivery Hero nach ihrer dynamischen Neubewertungsrally weiter im Fokus. Uber ist an einer Komplettübernahme interessiert und hat ein Angebot von 33 Euro pro Aktie in Aussicht gestellt. Dies teilte Delivery Hero am Samstag mit. Einigen Anteilseignern ist das offenbar noch zu wenig, wie es von Analystenseite hieß.

Die Spekulationen über eine Offerte von Uber gab es davor bereits einige Tage, nachdem der US-Konzern seinen Anteil an Delivery Hero deutlich ausgebaut hatte. Unter anderem deshalb legte der Kurs in den vergangenen zwei Wochen um fast 70 Prozent auf 33,59 Euro zum Xetra-Schluss am Freitag zu./ag/zb

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