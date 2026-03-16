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16.03.2026 06:41:38

DAX-FLASH: Stabiler Wochenstart erwartet - Brent-Ölpreis kaum gestiegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte recht stabil in den elften Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex fast drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 23.480 Punkte. Anders als an den vorangegangenen zwei Montagen erwarten die Anleger nach dem Wochenende keine neuen Hiobsbotschaften.

Vor einer Woche war der Energiemarkt in regelrechte Panik geraten. Der Ölpreis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent war mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen. Dies hatte den Dax auf sein bisheriges Tief seit Kriegsausbruch bei 22.927 Punkten zurückgeworfen.

Aktuell kostet Brent rund 105 Dollar je Barrel und damit nur moderat mehr als vor dem Wochenende. Für den Aktienmarkt sind die Öl- und Gaspreise als Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen weiter das Zünglein an der Waage. Besonders im Fokus stehen alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beobachtet seit dem vergangenen Montag eine gewisse "Stimmungskapitulation". Viele Experten rechneten inzwischen mit einem doch längeren Krieg und neuen Ölpreis-Spitzen mit Parallelen zum Jahr 2022. Wer jetzt verkaufe, riskiere, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, so Matejka.

Ein letztes reinigendes Gewitter könnte vielleicht mit einem Ölpreis von 120 bis 130 Dollar korrelieren und dann rasch vorüberziehen. Der Experte glaubt nicht, dass die Notenbanken der geopolitisch getriebenen Ölpreis-Inflation mit Zinserhöhungen gegensteuern, wie sie zuletzt am Markt eingepreist worden seien./ag/zb

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