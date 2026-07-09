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09.07.2026 07:05:38

DAX-FLASH: Stabilisierung erwartet - Ölpreise bereiten weiter Sorge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem zuletzt heftigen Rückschlag zeichnet sich im DAX am Donnerstag eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 25.050 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, am Vortag ging es dann zeitweise bis auf 24.830 Punkte abwärts. Belastet wurde der Dax von der erneuten Eskalation im Nahen Osten. Sie schürte erneut Sorgen vor steigenden Ölpreisen sowie vor Inflationsdruck und einer Belastung der Konjunktur.

Die Signale bleiben zwiespältig, wie bereits vor der inzwischen von US-Präsident Trump für beendet erklärten Waffenruhe. Denn einerseits gab es erneute gegenseitige Angriffe, andererseits wolle der Iran laut Trump aber weiter ein Rahmenabkommen mit den USA. Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärte, Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen würden nicht beginnen, solange Drohungen anhielten.

Fakt ist: Die Ölpreise sind seit Montag um gut zehn Prozent nach oben geklettert - und mit ihnen die Sorgen vor dadurch bedingtem Preisauftrieb und einer Zinsreaktion der Notenbanken. In Asien stabilisierten sich die Aktienmärkte aber am Morgen, vor allem im japanischen Nikkei 225. Der südkoreanische KOSPI tut sich auf dem tiefsten Niveau seit fast zwei Monaten schwerer. Er hatte zuvor bereits besonders unter dem vorläufigen Ende der KI-Rally gelitten./ag/zb

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