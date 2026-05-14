Allianz Aktie

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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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14.05.2026 07:22:38

DAX-FLASH: Stabilisierung geht im Feiertagshandel weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte an Christi Himmelfahrt mit leichten Gewinnen in den Feiertagshandel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.220 Punkte. Damit würde er fast wieder am Vortageshoch landen und die 100-Tage-Durchschnittslinie bei 24.279 Punkten rückt in den Fokus.

Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren lobte Trump Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ausdrücklich. Der Gastgeber in Peking wiederum sagte, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China größer seien als die Differenzen./ag/jha/

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