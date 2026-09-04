DAX-FLASH: Stabilisierung hält an - Ölmarkt bleibt angespannt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX knüpft nach Kursgewinnen an Asiens Börsen wohl an seine Erholung vom Vortag an und hält sich so über der Marke von 26.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 26.035 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither hatten ihn hohe Ölpreise und Anleihezinsen zeitweise bis auf 25.727 Punkte zurückgeworfen. Das Wochenminus von zwischenzeitlich mehr als 3 Prozent schmolz inzwischen aber wieder etwas ab. Die Lage am Ölmarkt bleibt aber durch den wieder hochgekochten Iran-Krieg angespannt. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent hält sich auf dem höchsten Niveau seit Juni. Der Preis für Superbenzin der Sorte E10 hatte tags zuvor in Deutschland sogar einen Höchststand erreicht./ag/zb