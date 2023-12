DAX-FLASH: Stabilisierung nach Rückschlag - Großer Verfall an Terminbörsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag für die Dax-Party die Musik leiser gedreht. Am Freitag bleibt der deutsche Leitindex auf Richtungssuche, die auch vom großen Verfallstermin an den Terminbörsen geprägt sein dürfte.

Der Broker IG taxiert den Dax gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt 0,1 Prozent höher auf 16 773 Punkte. Tags zuvor war er in den ersten Handelsminuten erstmals über die Marke von 17 000 Punkten gesprungen. Seine Jahresendrally seit dem Oktober-Tief hatte er bei 17 003 Punkten auf gut 16 Prozent ausgebaut.

Die ganz große Begeisterung über die wie erhofft eingetretenen Zinssenkungssignale der US-Notenbank wich schnell einer abwartenden Haltung vor dem EZB-Termin. Zurecht, wie sich später zeigte. Denn die Euro-Währungshüter dämpften trotz deutlich gesunkener Inflation anders als ihre US-Kollegen die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. In der Folge rauschte der Dax zeitweise bis auf 16 670 Punkte nach unten - ein Verlust von 2 Prozent vom Tages- und Rekordhoch./ag/mis