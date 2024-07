DAX-FLASH: Stabilisierung nach sehr schwacher Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der sehr schwachen Vorwoche zeichnet sich im DAX am Montag ein kleines Plus ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 18.197 Punkte. Mit einem Wochenminus von gut drei Prozent war der Dax wieder in seine Handelsspanne vom Juni zurückgefallen. Ein neuerlicher Rücklauf an die 100-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 18.085 scheint möglich.

An der Wall Street hatte sich am Freitag die Korrektur der Rekordrally fortgesetzt. Spannend wird zu Wochenbeginn aber die Reaktion des US-Aktienmarktes auf den Rückzug des amtierenden Präsidenten Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf gegen Donald Trump . Nach dem Attentat auf Trump vor einer Woche schienen dessen Chancen zuletzt immens gestiegen. Nun werden die Karten aber neu gemischt.

Beim Broker IG liegt der Dow Jones Industrial aktuell praktisch ohne Reaktion minimal im Plus nach seinem schwachen Wochenabschluss. Den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,3 Prozent höher nach seinem Wochenverlust von vier Prozent. Der Bitcoin hält sich recht stabil, nachdem er nach dem Attentat im Laufe der Vorwoche kräftig gestiegen war./ag/zb