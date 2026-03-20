DAX-FLASH: Stabilisierungsversuch startet bei gefallenem Brent-Ölpreis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte sich nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit April 2025 am Freitag wieder etwas fangen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex für den fünfzehnten Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 22.991 Punkte.

Tags zuvor war er zeitweise bis auf 22.759 Punkte abgetaucht, nachdem der Ölpreis von einer weiteren Eskalation in Nahost kräftig angetrieben wurde. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete mit gut 119 Dollar fast wieder so viel wie am 9. März, als mit fast 120 Dollar der höchste Stand seit 2022 erreicht worden war. Entsprechend loderten Konjunktur- und Inflationssorgen wieder bedrohlich auf.

Inzwischen hat sich die Lage am Energiemarkt aber wieder merklich entspannt. Ein Barrel Brent kostet mit 107 Dollar deutlich weniger als zeitweise am Donnerstag. "Die Anleger treten wieder einen Schritt von der Klippe zurück", kommentierte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management. "Der Ölpreis steuert aber weiter das Marktgeschehen."

Zur Entspannung hätten Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beigetragen. Sie hätten Hoffnung auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet gemacht./ag/zb