DAX-FLASH: Stagnation dauert an - Fed-Protokoll setzt keine Impulse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch zur Wochenmitte ist eine Konsolidierung der Kurse auf höherem Niveau die Devise am deutschen Aktienmarkt. Das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed, die sogenannten "Minutes", hatte am Vorabend den US-Börsen keine entscheidenden Impulse geben können. Die Vorgaben von dort für das europäische Börsengeschäft sind weitgehend neutral. Auch am Devisen- und Anleihemarkt tat sich nach dem Fed-Protokoll nur wenig.

Die Hängepartie des Dax (DAX 40) unterhalb der Marke von 16 000 Zählern dürfte sich also fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsauftakt 0,2 Prozent höher auf 15 930 Punkte.

Möglicherweise setzen am Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA neue Akzente. Veröffentlicht werden Daten vom Arbeitsmarkt, zur Stimmung unter den Verbrauchern sowie zur Auftragslage der Unternehmen./bek/men