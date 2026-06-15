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15.06.2026 06:07:38

DAX-FLASH: Stark erwartet - Iran-Deal und SpaceX-Erfolg sorgen für gute Laune

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger können sich am Montag auf einen starken Wochenstart freuen. Nach dem nun tatsächlich finalisierten Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran fallen die Ölpreise deutlich. Zudem verlief der billionenschwere Börsengang von SpaceX am Freitag erfolgreich.

Der DAX wurde vom Broker IG gut drei Stunden vor dem Xetra-Start 1,6 Prozent höher auf 25.043 Punkte taxiert. Mit dem Sprung über die runde Marke von 25.000 Punkten würde die Charthürde knapp unter 25.500 Punkten wieder in den Fokus rücken. Knapp darüber wartet bei 25.507 Punkten dann das Rekordhoch vom Januar.

Oftmals angekündigt, ist der Deal zwischen den Kriegsparteien jetzt endlich Fakt: Der iranische oberste Nationale Sicherheitsrat hat nach eigenen Angaben das Rahmenabkommen mit den USA unter der Führung von Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei finalisiert. Das Rahmenabkommen umfasse ein sofortiges Kriegsende an allen Fronten, eingeschlossen dem Libanon. Dies gelte sofort und dauerhaft. Zudem werde die US-Seeblockade sofort und vollständig aufgehoben, hieß es weiter.

Die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus soll laut US-Angaben aufgrund notwendiger Minenräumung erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag geöffnet werden. Die Ölpreise sinken um etwa fünf Prozent und sorgen für weiter abnehmenden Inflationsdruck.

Bereits am Freitag verlief der Börsenstart des Weltraum- und KI-Konzerns SpaceX sehr erfolgreich und machte den Gründer Elon Musk zum weltweit ersten Billionär. Zu 135 Dollar ausgegeben, kosteten SpaceX-Papiere an der Nasdaq zeitweise mehr als 176 Dollar und schlossen letztlich bei fast 161 Dollar - eine Unternehmensbewertung von mehr als zwei Billionen Dollar. Nachbörslich ging es dann nochmals aufwärts./ag/zb

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