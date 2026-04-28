28.04.2026 07:17:38

DAX-FLASH: Stockende Iran-Verhandlungen und hohe Ölpreise hemmen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX wird am Dienstag etwas höher erwartet. Das Plus fällt mit 0,24 Prozent auf 24.142 Punkte moderat aus, wie der Broker IG zwei Stunden vor der Eröffnung auf Xetra taxierte. Der deutsche Leitindex kommt nach seiner jüngsten Verlustserie damit nicht wirklich vorwärts.

Stockende Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten im Ringen um eine Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus sowie die weiterhin hohen Ölpreise hemmen. Ohne eine Öffnung reißen Konjunktur- und Inflationssorgen nicht ab.

Die Notenbankentscheidungen in Europa, den USA und Japan in dieser Woche sind deshalb von besonderem Interesse. In Japan blieb der Leitzins unverändert, wie die Bank of Japan am Dienstag mitteilte. Die Zinssitzung mit drei Gegenstimmen in Richtung einer restriktiveren Geldpolitik sei aber ein deutlicher Fingerzeig, dass sich Anleger dort möglicherweise auf eine restriktivere Geldpolitik einstellen müssen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Es werde immer klarer, dass sich die Normalisierung an den Energiemärkten nach hinten verschieben werde./ajx/stk

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ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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