12.06.2026 07:10:38

DAX-FLASH: Trump sagt Angriff auf Iran ab - Rekord-Börsengang von SpaceX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der von US-Präsident Donald Trump abgesagte Angriff auf den Iran macht den Anlegern am Freitag wieder etwas Hoffnung auf ein Kriegsende. Daraufhin geben die Ölpreise nach und Aktienkurse legen zu: Zwei Stunden vor dem Auftakt wird der DAX vom Broker IG 1,6 Prozent höher auf 24.607 Punkte taxiert. Der Leitindex dürfte sich damit wieder von der 200-Tage-Linie absetzen, die ihm zuletzt Rückhalt gab.

Trump hatte seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Doch aus dem Iran gab es ein Dementi.

Im Tagesverlauf rückt mit SpaceX der Rekord-Börsengang in den USA in den Fokus, auf den bald noch die KI-Plattformen Anthropic und OpenAI folgen sollen. Mit einer Bewertung von knapp 1,8 Billionen Dollar ist Elon Musks Weltraumfirma aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), obwohl die reinen Geschäftszahlen in krassem Kontrast dazu stehen. Laut Eckhard Schulte von MainSky Asset Management ist der Erfolg der Börsengänge wichtig, um die Vitalität der KI-Investmentstory zu bestätigen./tih/jha/

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt beginnen am Freitag mit kräftigen Gewinnen. Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss merklich an.
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