19.01.2026 07:20:38

DAX-FLASH: Trumps Zolldrohung sorgt für Verluste - Dax zurück auf 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen erneuten Handelskonflikt zwischen den USA und Europa dürfte dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt einen deutlichen Rücksetzer einbrocken. Der viele Exportwerte enthaltende Leitindex DAX wird am Montagmorgen knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels gut ein Prozent tiefer indiziert bei gut 25.000 Zählern. Diese runde Marke steht also im Fokus.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende wegen des Grönland-Streits angekündigt, ab dem 1. Februar sollten Strafzölle von 10 Prozent gelten, ab dem 1. Juni Zölle von 25 Prozent. Die Zölle sollen gelten, bis ein Abkommen über den Kauf Grönlands durch die USA erzielt werde. Betroffen von den Zöllen sind acht europäische Nato-Länder, darunter auch Deutschland. EU-Ratspräsident António Costa wird nun einen Sondergipfel einberufen, womöglich am Donnerstag.

"Die Unsicherheit ist zurück. Und wieder sind es US-Zolldrohungen, die die Märkte erschüttern", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es bestehe das Potenzial für eine noch nie dagewesene Spirale aus Zöllen, Gegenzöllen und weiteren Maßnahmen. Anders als in früheren Verhandlungen werde die EU diesmal wohl nicht klein beigeben. "An den Börsen ist der Höhenflug fürs Erste vorbei", so Altmann./bek/jha/

