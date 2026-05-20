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20.05.2026 06:20:38

DAX-FLASH: Verluste erwartet - Schwache Vorgaben, Anspannung vor Nvidia-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Schaukelkurs im DAX setzt sich fort: Nach seiner deutlichen Erholung bis Dienstagmittag lässt der deutsche Leitindex am Mittwoch bei schwachen Vorgaben aus Asien zunächst weiter Federn. Der Broker IG taxierte den Dax etwa drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 24.224 Punkte. Tags zuvor war der Dax in der Hoffnung auf Entspannung in Nahost am Mittag bis auf 24.690 Punkte geklettert und hatte damit eine zwei Wochen alte Kurslücke im Chart geschlossen. Danach verließen ihn die Kräfte und das Kursplus schmolz bis zum Handelsende merklich zusammen.

In den USA ging dann der Rückschlag der US-Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 von ihren jüngsten Rekorden im Zuge der KI-Rally etwas weiter. Die Anleger warten gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen NVIDIA, die nun am Abend nach Handelsschluss anstehen. "Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms.

Die Erwartungen sind wie immer hoch. In der Vorwoche hatten Nvidia-Aktien mit dem Nasdaq einen Rekord erreicht - nach einer 44-Prozent-Rally vom Jahrestief Ende März./ag/zb

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Vor NVIDIA-Zahlen: ATX geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch freundlich. Der deutsche Leitindex drehte im Verlauf ins Plus. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Börsen in Asien gaben zur Wochenmitte nach.
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