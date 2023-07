DAX-FLASH: Weiter wenig Bewegung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) kommt wohl auch am Donnerstag zunächst kaum vom Fleck. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start praktisch unverändert auf 16 109 Punkte.

Tags zuvor hatte es der Dax mit 16 240 Punkten zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit Mitte Juni geschafft und das damals erreichte Rekordhoch bei 16 427 Punkten anvisiert. Es fehlte aber schnell an weiteren Käufen und der kleine Ausbruchsversuch wurde ausgebremst. Deutlich stärker zeigt sich aktuell der MDAX, der allerdings auch etwas Nachholpotenzial hat.

An der Wall Street gab es am Mittwoch leichte Gewinne im Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und S&P 500, die ihre Tageshochs aber ebenfalls nicht halten konnten. Die Anleger suchen laut Commerzbank-Experten weiter Rückschlüsse aus den Ergebnissen der brummenden Berichtssaison, bleiben aber vor der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche sehr vorsichtig./ag/zb