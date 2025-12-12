DAX-FLASH: Weitere Gewinne erwartet - Korrekturtrend ist geknackt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Freitag mit weiteren Gewinnen das Vormonatshoch bei 24.441 Punkten ansteuern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn rund 0,4 Prozent höher auf 24.390 Punkte.

Tags zuvor hatte der Dax nach anfänglicher Enttäuschung über Oracle-Zahlen eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hatte. Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der Dax es noch über die Barriere um 24.500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustoßen.

Der Dow Jones Industrial hat es ihm am Vorabend bereits vorgemacht. Er profitierte damit weiter von der Leitzinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch, während sich Technologiewerte an der Nasdaq schwerer taten. Hier waren nach dem Oracle-Bericht die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz wieder vorherrschendes Thema.

Der Ki-Motor brummt, die Anleger sollten allerdings die "Treibstoffkosten" im Auge behalten, hatte Jefferies-Analyst Brent Thill in seiner Reaktion auf Oracle gemahnt. Und das taten sie mit einem Kurseinbruch von Oracle und leichten Nasdaq-Verlusten letztlich auch./ag/zb