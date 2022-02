DAX-FLASH: Weitere Stabilisierung erwartet - Wall Street gibt den Takt an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Wochenbeginn dürfte der Dax (DAX 40) am Dienstag zunächst etwas nachlegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15 533 Punkte, nachdem er am Montag knapp ein Prozent zugelegt hatte. Trotz des Anstiegs zum Monatsende verlor der Dax im Januar 2,6 Prozent, nachdem er am Anfang des Jahres seinen Rekord vom November bei 16 290 Punkten nur um Haaresbreite verfehlt hatte.

Die Indizes der US-Technologiebörse Nasdaq schrammten dank zweier starker Tage knapp an ihrem schwächsten Jahresauftakt der Geschichte vorbei. Nachdem sie im Januar zwischenzeitlich rund 16 Prozent verloren hatten, steuerten sie gerade in den letzten beiden Handelstagen noch fulminant gegen. Nach dem größten Zwei-Tage-Anstieg seit November 2020 blieb im Nasdaq Composite noch ein Monatsminus von 9 Prozent. Die Sorge vor einem schnellen Straffungskurs in der US-Geldpolitik hatte vor allem Wachstumswerten zugesetzt./ag/zb