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05.08.2026 07:21:38

DAX-FLASH: Weiterer Rekord in Sicht - Geopolitische Entspannung, Berichtssaison

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank der Hoffnung auf eine Beilegung des Iran-Krieges, sinkender Ölpreise und einer Rally bei weltweiten Technologie-Aktien dürfte die jüngste Rekordstrecke des DAX zur Wochenmitte weitergehen. In Asien und den USA legten die Kurse deutlich zu. Die Aussicht auf eine Lösung im US-Iran-Krieg mit einer Wiedereröffnung der für den Öltransport wichtigen Meerenge Straße von Hormus sorgt für Entspannung.

So taxierte der Broker IG den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,78 Prozent auf 26.407 Punkte. Damit würde der Leitindex seine Bestmarke vom Vortag bei über 26.266 Zählern nochmals erhöhen und das Plus seit Monatsanfang auf 3 Prozent ausbauen.

"Die Rekordjagd an den Börsen geht weiter", resümierte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Die erhoffte Wiedereröffnung der Straße von Hormus würde die Öl- und Gaspreise weiter fallen lassen. Niedrigere Energiekosten dämpfen die Inflationserwartungen." Die Notenbanken wären wohl nicht mehr "gezwungen", die Zinsen anzuheben. Mit niedrigeren Energiekosten und wohl eher niedrigen Finanzierungskosten für Unternehmen gebe es zwei Faktoren, die sich positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken können. Und das lasse die Aktienkurse steigen.

In der Berichtssaison geht es hierzulande am Mittwoch mit Volldampf weiter. Aus dem Dax etwa stehen DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)), Siemens Energy, Vonovia (Vonovia SE), Infineon, Fresenius (Fresenius SECo) und Beiersdorf mit Geschäftszahlen im Fokus./ajx/mis

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