DAX 40
|
25 261,64
|
134,18
|
0,53 %
|
12.01.2026 06:20:38
DAX-FLASH: Wenig Bewegung auf Rekordniveau
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Jahresstart im DAX dürften die Anleger am Montag erst einmal durchatmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Auftakt etwa 0,1 Prozent tiefer auf 25.230 Punkte. Am Freitag hatte er mit zwischenzeitlich 25.281 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und dabei im neuen Jahr bereits wieder drei Prozent zugelegt.
Trotz immenser geopolitischer Risiken bestätigte der Dax damit bisher seine positive Historie im ersten Monat des Jahres. Zentraler Kurstreiber bleibt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft 2026./ag/zb
