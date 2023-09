DAX-FLASH: Wenig Bewegung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem schwachen Wochenstart dürfte der Dax (DAX 40) am Dienstag zunächst kaum vom Fleck kommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start prozentual fast unverändert auf 15 730 Punkte. Vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend bleibt der Dax damit einstweilen im Handelskorridor der vergangenen Wochen. Auch an der Wall Street hatte sich nur wenig getan.

"Die Börsen haben im Moment zwei große Belastungsfaktoren. Und beide hängen unmittelbar miteinander zusammen. Das sind der hohe Ölpreis und die hohen Zinsen", schreibt Experte Thomas Altmann von QC Partners. Es gebe im Moment einfach keine langfristig orientierten Käufer, die den DAX über die 16.000 treiben könnten. Dafür brauche es positive Nachrichten in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung oder die Geldpolitik ./ag/stk