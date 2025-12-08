Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

DAX 40

24 028,14
146,11
0,61 %
<
08.12.2025 06:35:38

DAX-FLASH: Wenig Bewegung erwartet - Warten auf die Fed-Entscheidung am Mittwoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Montag nahezu unverändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn zwei Punkte tiefer auf 24.026 Punkte.

Nach einem schwachen Start in den Dezember hatte der Dax in der Vorwoche letztlich noch 0,8 Prozent zugelegt. Seine Erholung stoppte erst im Bereich des Korrekturtrends, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Auch die Rückkehr über seine 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für die mittel- und längerfristigen Trend - bereitet ihm Probleme.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners hatte am Freitag bereits darauf hingewiesen, wie ruhig es am Markt geworden sei - abzulesen am europäischen Volatilitätsindex mit seinem jüngsten Dreimonatstief.

Noch einmal Bewegung könnte aber in dieser Woche die US-Notenbank bringen, die am Mittwochabend ihre Leitzinsentscheidung veröffentlicht. Marktstratege Mislav Matejka warnte allerdings vor zu hohen Erwartungen. Denn mit einer Zinssenkung werde inzwischen fest gerechnet, der Aktienmarkt sei wieder in Sichtweite der Höchststände - da könnten die Anleger mit Blick auf das nahe Weihnachtsfest dem Drang zu Gewinnmitnahmen erliegen./ag

DAX 24 028,14 0,61%

