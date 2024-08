DAX-FLASH: Wenig Bewegung vor Powell-Rede zur Geldpolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag vor einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den DAX rund zwei Stunden vor dem Auftakt prozentual unverändert auf 18 493 Punkte. Der deutsche Leitindex hatte in der laufenden Woche seinen rund 1.500-Punkte-Kursrutsch vom Monatsanfang endgültig wettgemacht, für mehr fehlt ihm bislang allerdings die Kraft.

Anfang August war der Dax bis auf fast 17.000 Punkte abgesackt, nachdem ein Kursanstieg des japanischen Yen zum US-Dollar für Turbulenzen an den Märkten gesorgt hatte. Viele Spekulanten hatten sich in der langen Schwächephase des Yen viel Geld im Niedrigzinsland Japan geliehen und in Hoffnung auf mehr Rendite anderswo angelegt, auch an den Aktienmärkten. Mit der Yen-Erholung mussten Spekulanten auch Aktien verkaufen. Hinzu gekommen waren Befürchtungen, dass die USA in eine Rezession rutschen könnte.

Diese Wirtschaftssorgen haben mittlerweile deutlich nachgelassen. Im Fokus steht nun die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Anleger erhoffen sich von der Rede von Powell Hinweise, ob und wie deutlich die Fed den Leitzins im September senken wird und ob mit weiteren Zinsschritten im Jahresverlauf zu rechnen ist. Die Rede wird für 16.00 Uhr erwartet.

Bereits am Donnerstag hatten die Chefin des regionalen US-Notenbankbezirks Boston, Susan Collins, und ihr Kollege aus Philadelphia, Patrick Harker, betont, dass die Zeit reif sei für schrittweise Zinssenkungen./mis/jha/