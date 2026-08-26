26.08.2026 07:23:38

DAX-FLASH: Wenig Bewegung vor US-Inflationsindikator und Nvidia

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger sind am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt im Wartemodus. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim DAX vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den spät erwarteten NVIDIA-Zahlen wieder langsamer angehen. Zwei Stunden vor dem Auftakt wurde der Leitindex vom Broker IG auf 26.285 Punkte taxiert, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Zum Rekord von gut 26.574 Punkten fehlen dem Leitindex knapp 300 Zähler.

Am Nachmittag werden vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, mit dem PCE-Deflator nochmals Inflationserkenntnisse erwartet, die für die US-Notenbank Fed von hoher Bedeutung sind. Die NordLB geht für Juli davon aus, dass daraus nur ein dezenter Preisanstieg ablesbar wird, was die Märkte möglicherweise etwas beruhigen könne.

Spät am Abend wird dann Nvidia von großer Relevanz sein für die KI-Fantasie der Anleger, die zuletzt kritischer an das Thema herangehen. Die NordLB sieht darin einen "Indikator für die Stärke des Investitionsbooms im KI-Bereich". Experten hatten zuletzt schon darauf hingewiesen, dass man sich schon an starke Zahlen des Chipriesen gewöhnt hat. Jim Reid von der Deutschen Bank hatte jüngst angemerkt, dass der Nvidia-Aktienkurs nach den letzten vier Veröffentlichungen stets nachgegeben habe./tih/stk

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