15.01.2026 06:12:38

DAX-FLASH: Wieder Gewinne nach leichter Korrektur

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem kleinen Rückschlag des DAX zur Wochenmitte greifen die Anleger am Donnerstag prompt wieder etwas zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 25.345 Punkte.

Am Vortag hatte der Dax ein halbes Prozent korrigiert, nachdem er am Dienstag mit 25.507 Punkten noch einen weiteren Höchststand erreicht hatte. Das Jahresplus lag damit bereits wieder bei gut 4 Prozent.

Auch an der Wall Street kam es zuletzt zu einem Rückschlag vom Rekordniveau. Er verringerte sich allerdings am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende. Letztlich bestand der marktbreite S&P 500 damit den Test seiner 21-Tage-Linie.

Am Mittag folgen weitere US-Finanzunternehmen mit Zahlen - Blackrock, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Es folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zum Jahresstart./ag/zb

