Dax folgt Asiens Zins-Optimismus

Frankfurt (Reuters) - Der Zins-Optimismus an den asiatischen Börsen ermuntert Anleger zum Einstieg in den deutschen Aktienmarkt.

Der Dax ging am Dienstag, dem ersten Tag der Sitzung der US-Notenbank Fed vor dem erwarteten Entscheid am Mittwoch, mit 13.363 Punkten 0,8 Prozent höher in den Handel. In der Euro-Zone mit ihrer Rekord-Inflationsrate von 10,7 Prozent im Oktober dürfte die Hoffnung auf eine geldpolitische Wende mehr als verfrüht sein, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Handelshaus RoboMarkets. "So bleibt der Strohhalm der Anleger nur der, dass zumindest in den USA die Teuerung ihren Hochpunkt erreicht hat und die langsam schwächeren Wirtschaftsdaten die Fed morgen zu milderen Tönen umstimmen."

Gefragt waren bei den deutschen Indizes konjunkturabhängige Werte. Größter Gewinner im Dax waren etwa die Papiere des Onlinehändlers Zalando mit einem Aufschlag von mehr als fünf Prozent. Im MDax zählten Delivery Hero und HelloFresh mit Kursgewinnen von bis zu neun Prozent zu den Spitzenreitern. Hoch im Kurs standen auch Aktien aus dem Autosektor wie Porsche, die gut drei Prozent zulegten, sowie Volkswagen, Daimler Truck und Auto1.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)