Dax freundlich erwartet - US-Erzeugerpreise im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Zum Wochenausklang wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er kaum verändert bei 14.264,56 Punkten geschlossen. Die Anleger hielten sich vor den Zinsentscheiden der wichtigsten Notenbanken in der kommenden Woche zurück.

Am Freitag werden die Anleger vor allem auf Konjunkturdaten aus den USA blicken. Von den Erzeugerpreisen im November erhoffen sie sich Signale für die Entwicklung der Verbraucherpreise, auf die auch die US-Notenbank sehr genau achten dürfte. In China sanken die Erzeugerpreise im vergangenen Monat zum zweiten Mal in Folge. Der Verbraucherpreisindex stieg um 1,6 Prozent und lag damit im Rahmen der Erwartungen. Aus den USA wird zudem die Stimmungsumfrage der Universität Michigan erwartet.

Bei den deutschen Unternehmen legt das Medizintechnikunternehmen Carl Zeiss das Jahresergebnis 2021/2022 vor. Zudem gewährt der Industrie- und Autozulieferer Stabilus Einblick in seine Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.264,56

Dax-Future

14.332,00

EuroStoxx50

3.921,27

EuroStoxx50-Future

3.941,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.781,48 +0,6 Prozent

Nasdaq

11.082,00 +1,1 Prozent

S&P 500

3.963,51 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

27.901,01 +1,2 Prozent

Shanghai

3.201,35 +0,1 Prozent

Hang Seng

19.862,45 +2,1 Prozent

(Bericht von Nette Nöstlinger, Anika Ross. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)