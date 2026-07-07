DAX Future Livetrading: 40 Punkte Gewinn aus der Range geholt



Heute steht der DAX ganz im Zeichen des großen Verfallstags – und die Marke von 25.000 Punkten rückt dabei besonders in den Fokus. Kommt es oberhalb dieser Schwelle zum nächsten Squeeze, oder wird der Bereich zum Deckel für den Markt? Im heutigen Livetrading schauen wir auf die aktuelle DAX-Struktur, wichtige Widerstände, mögliche Options-Schieflagen und die Frage, ob der Markt vor dem Verfall noch einmal ri

Heute sprechen wir erneut über den Terminhandel und speziell den DAX-Future. Unser Eventpartner EUREX hält für den DAX-Handel mehrere Produkte bereit, bei denen wir uns heute für den DAX-Mini-Future entschieden haben. Was Du genau am Kapitalmarkt bewegst und welche Sicherheitsleistung (Margin auf dem Konto) Du dafür bereithalten musst, war auch gleich die erste beantwortete Frage im Webinar. Mit 5 Euro Punktwert und einer eingangs skizzierten Range im DAX war dies vor dem Hintergrund der Chancen und der Risiken das beste Mittel, um einige Punkte aus der Marktbewegung zu generieren.

Wir starteten mit der Marktanalyse und dem Hintergrundwissen aus der großen Zeitebene, warum der DAX nach einer Rekordwoche (bester Index im internationalen Wochenvergleich) und neuem Allzeithoch am Freitag dieses Momentum auch zunächst in die neue Woche getragen hat. Doch die Korrektur folgte direkt nach den ersten Bewegungen und brachte einen Abschlag von rund 200 Punkten mit sich. Dieses Level, bei rund 25.700 Punkten, erschien dann im weiteren Verlauf noch wichtig.

Direkt zum Marktstart der großen Teilnehmenden gegen 9.00 Uhr wurde der vorbörsliche Aufwärtstrend bestätigt und ein neues Tageshoch markiert. Da dies mit einem Impuls erfolgte, war es zunächst auch mein Ziel für einen Long-Trade, der direkt an der Unterstützung bei 25.900 Punkten eröffnet wurde. Da dieses Ziel nicht direkt erreicht wurde (es fehlten wenige Punkte) wurde die Position von 2 DAX-Futures halbiert, dann aber an der unteren Range-Kante wieder vergrößert. Innerhalb der Range geschah dies mehrere Male, was im Rahmen des Chartbildes auch völlig in Ordnung war. Denn solange eine Range intakt ist, kann der Stopp knapp außerhalb der Begrenzung sehr knapp am Einstieg positioniert werden. Nach mehreren Positionen Ab- und -aufbau Transaktionen kam es dann "endlich" zu einem Anlaufen der ersten Hochs, welche wir in der Eröffnungskerze um 9.00 Uhr gesehen hatten. Dort lag die finale Verkaufsorder der Range-Long-Positionierung und wurde mit einem Gewinn von rund 40 Punkten ausgeführt.

Diesen Trade besprachen wir in allen einzelnen Schritten und Gedanken anhand des NanoTrader-Chartbildes und glichen dies auch mit dem CFD-Chart ab. Die Unterschiede im Handel der Instrumente beschränken sich vor allem beim Daytrading auf die Kurslevels, die jedoch abhängig von der Entfernung zum Verfallstag des Futures sind. Auch dazu machten wir einen Exkurs - beide Instrumente kannst Du sogar mit mehreren Konten parallel im gleichen NanoTrader-System handeln! Teste das starke Tool an dieser Stelle

Was noch an Terminen heute ansteht und wie die Arbeitsmarkt- sowie Inflationsdaten aus den USA die Haltung der US-Notenbank beeinflussten, war dann im dritten Teil des Webinars auf der Tagesordnung. Ende Juli und dann wieder im September finden die Sitzungen unter der Leitung von Kevin Warsh statt. Wir werden dies wieder live kommentieren, melde Dich gern vorab an.

Mit Ende des Webinars brach dann die Range an der Unterseite. Als Reversal-Idee wurde ein Rücklauf über die Kante von 25.750 Indexpunkten skizziert. Dazu kam es jedoch bis zum Mittag nicht, sodass im Ausblick durchaus die Nacht- und Vortagestiefs im DAX eine Fortsetzung der Ausbruchsdynamik zum Ziel haben dürften.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann wieder zum Wall Street Start mit Heiko am kommenden Donnerstag stattfinden. Melde Dich gern für 15.15 Uhr hierzu an:

Jetzt kostenlos anmelden

👉 Kostenloses E-Book zum SpaceX IPO

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.