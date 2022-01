Dax geht auf Erholungskurs - Anleger bleiben aber nervös

Frankfurt (Reuters) - Nach seinem jüngsten Kursrutsch hat der Dax am Dienstag einen Erholungsversuch gestartet.

Der deutsche Leitindex rückte um 0,9 Prozent auf 15.143 Zähler vor. Am Montag war er um 3,8 Prozent abgerutscht, weil Investoren eine Eskalation der Ukraine-Krise und eine deutliche Straffung der US-Geldpolitik fürchteten. Börsianer gehen davon aus, dass die Achterbahnfahrt an den Börsen erst einmal anhalten dürfte. "Aus Ukraine-Konflikt, Zinswende und Omikron ist ein gefährlicher Cocktail geworden", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die Nervosität ist auf dem Parkett greifbar."

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählten Siemens Energy mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 18,41 Euro. Die Aktien hatten in den vergangenen Tagen wegen anhaltender Problemen bei der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa ordentlich Federn lassen müssen. Zeitweise hatten sie bei 17,805 Euro ein Rekordtief markiert. Fur die Titel von Covestro und Deutscher Börse ging es im Dax jeweils 0,6 Prozent bergab.