Dax geht auf Erholungskurs - Sorgen bleiben

Der Dax ist zum Wochenschluss mit einem kräftigen Plus in den Handel gestartet. Er legte 1,5 Prozent auf 14.290 Zähler zu, nachdem er in den vergangenen fünf Handelstagen mehr als zwei Prozent verloren hatte. Der Dax wage einen neuen Erholungsversuch, stellte Christian Henke vom Broker IG fest.