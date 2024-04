Dax geht auf Tauchstation - Bilanzflut und US-Daten im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Der Dax hat angesichts gemischt ausgefallener Firmen-Bilanzen am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Leitindex verlor bis zu 0,7 Prozent auf 17.971 Zähler, der EuroStoxx50 gab 0,4 Prozent nach. Die Korrektur am deutschen Aktienmarkt könne wohl noch nicht endgültig als beendet erklärt werden, erläuterten die Analysten der Helaba in einem Kommentar. Anfang April hatte der Dax nach einer monatelangen Rekordjagd noch über 18.500 Punkte notiert. Vor allem die Aussicht auf bald sinkende Zinsen in den USA und im Euro-Raum hatte die Märkte beflügelt.

Inzwischen backen die Anleger aber wieder kleinere Brötchen, da sie zumindest in den USA aufgrund der nach wie vor zähen Inflation nicht mehr so schnell mit einer Zinswende rechnen. Am Donnerstag trübten zudem einige Quartalsberichte die Stimmung. Im Dax rutschten die Aktien des Duft- und Aromenherstellers Symrise trotz eines kräftigen Wachstums im ersten Quartal zeitweise um gut sechs Prozent ab. Nach den zuletzt guten Zahlen des Schweizer Rivalen Givaudan seien die Erwartungen einfach zu hoch gewesen, sagte ein Händler. Givaudan notierten 0,4 Prozent schwächer.

ANLEGER MACHEN BEI DEUTSCHE BANK KASSE

Das Nachsehen hatten auch die Aktien der Deutschen Bank, die 1,6 Prozent im Minus lagen. Dank florierender Geschäfte der Investmentbank und der Umsetzung seines Sparprogramms konnte das Frankfurter Geldhaus zu Jahresbeginn den Gewinn deutlich steigern. "Insgesamt ein mehr als solides Zahlenwerk", urteilte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Das Minus bei den Aktien führte ein Händler auf Gewinnmitnahmen zurück. Die Titel der Deutschen Bank haben seit Jahresbeginn mehr als 24 Prozent zugelegt, der Dax kommt im selben Zeitraum auf ein Plus von acht Prozent. An der Pariser Börse notierten die Papiere der Großbank BNP Paribas kaum verändert. Das französische Finanzinstitut hat im ersten Quartal Einbußen beim Gewinn hinnehmen müssen.

Im MDax verbuchte vor allem Kion mit einem Minus von bis zu 6,7 Prozent deutliche Abschläge. Der Gabelstaplerbauer spürte in der Sparte Supply Chain Solutions, zu der etwa die Lagerautomatisierung gehört, weiter die Zurückhaltung der Kunden bei neuen Großaufträgen. Hier ging der Umsatz um acht Prozent zurück.

Punkten konnte dagegen Delivery Hero, deren Aktien um bis zu 11,2 Prozent nach oben schnellten. Mit einem starken Quartalsergebnis im Rücken hat der Essenslieferdienst seine Gesamtjahresziele angehoben. Für die Aktien von HelloFresh ging es nach anfänglichen Verlusten ebenfalls bergauf. Die boomende Fertiggerichte-Sparte hat die Schwäche des Kerngeschäfts mit Kochboxen zum Jahresauftakt mehr als ausgeglichen. Die Titel stiegen um 4,4 Prozent.

BIP-DATEN AUS USA AUF DER AGENDA

An der Pariser Börse sorgte der Chip-Konzern STMicro für Gesprächsstoff, dessen Aktien trotz einer Senkung der Umsatzziele nach einem schwachen Start drei Prozent zulegten. Infineon zogen mit und standen am Mittag mit einem Plus von 2,7 Prozent an der Dax-Spitze.

Abseits der Unternehmensbilanzen richteten die Anleger ihr Augenmerk auf die am Nachmittag anstehenden vorläufigen BIP-Daten aus den USA für das erste Quartal. Trotz der Hochzinspolitik der Notenbank dürfte die Wirtschaft weiter deutlich wachsen, wenn auch nicht mehr so stark wie vor der Jahreswende. Entsprechend gedämpft seien daher auch die Zinssenkungserwartungen, erklärten die Analysten der Helaba. Der Dollar-Index fiel im Vorfeld der Zahlen um 0,2 Prozent auf 105,59 Stellen. Der Euro stieg um 0,3 Prozent auf 1,0727 Dollar an.

