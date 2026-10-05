Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Index im Blick
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05.10.2026 17:58:43
DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen
Der DAX schloss nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 25 245,90 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,080 Prozent stärker bei 25 251,39 Punkten, nach 25 231,20 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des DAX betrug 25 324,70 Punkte, das Tagestief hingegen 25 143,26 Zähler.
So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 26 046,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 779,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 24 378,80 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,88 Prozent. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 980,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,77 Prozent auf 40,25 EUR), GEA (+ 1,58 Prozent auf 67,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 68,54 EUR) und Continental (+ 1,32 Prozent auf 69,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Bayer (-2,18 Prozent auf 43,96 EUR), Heidelberg Materials (-1,82 Prozent auf 145,70 EUR), Infineon (-1,81 Prozent auf 63,47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,41 Prozent auf 55,92 EUR) und HOCHTIEF (-1,28 Prozent auf 402,20 EUR).
DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 233 914 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 212,280 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|142,50
|0,18%
|Bayer
|44,37
|0,84%
|Continental AG
|69,06
|0,06%
|Deutsche Telekom AG
|26,86
|0,19%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,98
|0,00%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,30
|0,12%
|GEA
|67,75
|0,07%
|Heidelberg Materials
|146,45
|-0,10%
|HOCHTIEF AG
|402,80
|0,35%
|Infineon AG
|64,07
|0,57%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,36
|0,04%
|Rheinmetall AG
|987,40
|0,38%
|SAP SE
|185,88
|0,25%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,82
|0,29%
Indizes in diesem Artikel
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|25 254,21
|0,09%