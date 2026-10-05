Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Index im Blick 05.10.2026 17:58:43

DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen

DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen

So performte der DAX zum Handelsende.

Der DAX schloss nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 25 245,90 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,080 Prozent stärker bei 25 251,39 Punkten, nach 25 231,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25 324,70 Punkte, das Tagestief hingegen 25 143,26 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 26 046,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 779,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 24 378,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,88 Prozent. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 980,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,77 Prozent auf 40,25 EUR), GEA (+ 1,58 Prozent auf 67,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 68,54 EUR) und Continental (+ 1,32 Prozent auf 69,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Bayer (-2,18 Prozent auf 43,96 EUR), Heidelberg Materials (-1,82 Prozent auf 145,70 EUR), Infineon (-1,81 Prozent auf 63,47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,41 Prozent auf 55,92 EUR) und HOCHTIEF (-1,28 Prozent auf 402,20 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 233 914 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 212,280 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 142,50 0,18% adidas
Bayer 44,37 0,84% Bayer
Continental AG 69,06 0,06% Continental AG
Deutsche Telekom AG 26,86 0,19% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,98 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,30 0,12% Fresenius Medical Care (FMC) St.
GEA 67,75 0,07% GEA
Heidelberg Materials 146,45 -0,10% Heidelberg Materials
HOCHTIEF AG 402,80 0,35% HOCHTIEF AG
Infineon AG 64,07 0,57% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,36 0,04% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 987,40 0,38% Rheinmetall AG
SAP SE 185,88 0,25% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,82 0,29% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 254,21 0,09%

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