DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX zum Start steigen

Anleger in Frankfurt schicken den DAX aktuell erneut ins Plus.

Am Mittwoch legt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 18 201,94 Punkte zu. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,849 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,012 Prozent auf 18 078,89 Punkte an der Kurstafel, nach 18 076,69 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 214,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 078,89 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,212 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der DAX einen Stand von 17 814,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, wurde der DAX mit 16 689,81 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, mit 15 597,89 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 8,54 Prozent aufwärts. Bei 18 567,16 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 18,26 EUR), Rheinmetall (+ 2,18 Prozent auf 533,40 EUR), Siemens (+ 2,01 Prozent auf 176,62 EUR), Infineon (+ 1,88 Prozent auf 34,18 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,52 Prozent auf 126,65 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil MTU Aero Engines (-1,65 Prozent auf 215,10 EUR), Sartorius vz (-0,34 Prozent auf 350,80 EUR), Hannover Rück (-0,26 Prozent auf 230,80 EUR), Daimler Truck (-0,11 Prozent auf 45,25 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,02 Prozent auf 413,50 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 475 176 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,856 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

