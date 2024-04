DAX-Handel aktuell: Das macht der DAX aktuell

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,56 Prozent tiefer bei 17 737,25 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,782 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,014 Prozent leichter bei 17 834,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 837,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 17 834,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 626,90 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 1,12 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 19.03.2024, bei 17 987,49 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 19.01.2024, einen Stand von 16 555,13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, wurde der DAX auf 15 895,20 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 5,77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Symrise (+ 1,69 Prozent auf 105,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 21,18 EUR), Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 14,95 EUR), EON SE (+ 0,49 Prozent auf 12,32 EUR) und QIAGEN (+ 0,47 Prozent auf 37,21 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Sartorius vz (-4,09 Prozent auf 267,50 EUR), Covestro (-2,02 Prozent auf 48,94 EUR), Infineon (-1,78 Prozent auf 30,34 EUR), Siemens Energy (-1,68 Prozent auf 17,55 EUR) und Siemens (-1,64 Prozent auf 172,64 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 041 209 Aktien gehandelt. Mit 196,981 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at