DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag fester

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 24 126,99 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,075 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,204 Prozent fester bei 24 094,99 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 046,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 092,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 186,92 Zähler.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23 569,96 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Wert von 23 718,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 20 345,96 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,49 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 4,55 Prozent auf 36,46 EUR), Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 646,50 EUR), Beiersdorf (+ 2,75 Prozent auf 90,50 EUR), Allianz (+ 2,65 Prozent auf 379,40 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,32 Prozent auf 31,95 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Daimler Truck (-2,13 Prozent auf 36,70 EUR), Airbus SE (-1,29 Prozent auf 195,50 EUR), Infineon (-1,05 Prozent auf 37,22 EUR), Fresenius SE (-0,99 Prozent auf 47,18 EUR) und Zalando (-0,74 Prozent auf 22,94 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 637 545 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,38 erwartet. Die BASF-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at