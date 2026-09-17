Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Index-Bewegung
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17.09.2026 12:26:50
DAX-Handel aktuell: DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen
Am Donnerstag klettert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,52 Prozent auf 25 670,06 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,117 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,563 Prozent auf 25 681,60 Punkte an der Kurstafel, nach 25 537,75 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 596,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 746,60 Punkten lag.
So bewegt sich der DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,672 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Wert von 26 338,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der DAX noch bei 24 934,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 359,18 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,61 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.
Tops und Flops im DAX aktuell
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,27 Prozent auf 141,60 EUR), HOCHTIEF (+ 2,11 Prozent auf 396,00 EUR), Siemens (+ 2,09 Prozent auf 265,95 EUR), BMW (+ 2,00 Prozent auf 63,38 EUR) und Daimler Truck (+ 1,68 Prozent auf 44,29 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-1,53 Prozent auf 54,16 EUR), Symrise (-1,18 Prozent auf 90,38 EUR), Brenntag SE (-1,01 Prozent auf 61,02 EUR), Scout24 (-0,94 Prozent auf 74,00 EUR) und Heidelberg Materials (-0,83 Prozent auf 148,55 EUR).
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die RWE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 002 921 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 215,928 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der DAX-Mitglieder
Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,80
|0,24%
|BMW AG
|63,48
|2,52%
|Brenntag SE
|60,76
|-0,88%
|Daimler Truck
|44,06
|1,47%
|Heidelberg Materials
|148,40
|-0,10%
|HOCHTIEF AG
|396,80
|3,44%
|Infineon AG
|54,45
|0,18%
|RWE AG St.
|60,06
|0,60%
|SAP SE
|187,24
|0,67%
|Scout24
|74,10
|-0,27%
|Siemens AG
|265,25
|2,14%
|Siemens Energy AG
|142,04
|4,38%
|Symrise AG
|90,24
|-0,97%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|79,72
|1,53%
|Vonovia SE
|17,75
|-0,14%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 651,79
|0,45%