Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Index-Bewegung 17.09.2026 12:26:50

DAX-Handel aktuell: DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

DAX-Handel aktuell: DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittag.

Am Donnerstag klettert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,52 Prozent auf 25 670,06 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,117 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,563 Prozent auf 25 681,60 Punkte an der Kurstafel, nach 25 537,75 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 596,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 746,60 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,672 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Wert von 26 338,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der DAX noch bei 24 934,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 359,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,61 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,27 Prozent auf 141,60 EUR), HOCHTIEF (+ 2,11 Prozent auf 396,00 EUR), Siemens (+ 2,09 Prozent auf 265,95 EUR), BMW (+ 2,00 Prozent auf 63,38 EUR) und Daimler Truck (+ 1,68 Prozent auf 44,29 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-1,53 Prozent auf 54,16 EUR), Symrise (-1,18 Prozent auf 90,38 EUR), Brenntag SE (-1,01 Prozent auf 61,02 EUR), Scout24 (-0,94 Prozent auf 74,00 EUR) und Heidelberg Materials (-0,83 Prozent auf 148,55 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die RWE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 002 921 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 215,928 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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21.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

adidas 143,80 0,24% adidas
BMW AG 63,48 2,52% BMW AG
Brenntag SE 60,76 -0,88% Brenntag SE
Daimler Truck 44,06 1,47% Daimler Truck
Heidelberg Materials 148,40 -0,10% Heidelberg Materials
HOCHTIEF AG 396,80 3,44% HOCHTIEF AG
Infineon AG 54,45 0,18% Infineon AG
RWE AG St. 60,06 0,60% RWE AG St.
SAP SE 187,24 0,67% SAP SE
Scout24 74,10 -0,27% Scout24
Siemens AG 265,25 2,14% Siemens AG
Siemens Energy AG 142,04 4,38% Siemens Energy AG
Symrise AG 90,24 -0,97% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 79,72 1,53% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,75 -0,14% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 651,79 0,45%

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