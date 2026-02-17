DAX-Handel aktuell: DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Heute wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag steigt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,50 Prozent auf 24 923,72 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,136 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,016 Prozent schwächer bei 24 796,82 Punkten, nach 24 800,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24 938,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 734,04 Punkten verzeichnete.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 25 297,13 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 23 590,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 22 798,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,57 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 266,33 Punkten.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Vonovia SE (+ 3,26 Prozent auf 27,28 EUR), Zalando (+ 2,60 Prozent auf 21,69 EUR), Bayer (+ 2,43 Prozent auf 47,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,13 Prozent auf 58,88 EUR) und GEA (+ 1,95 Prozent auf 65,50 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen QIAGEN (-3,10 Prozent auf 41,58 EUR), Daimler Truck (-2,90 Prozent auf 41,49 EUR), Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 159,90 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 593,50 EUR) und Continental (-0,84 Prozent auf 73,18 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 578 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 191,693 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 6,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

