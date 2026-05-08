DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone

Am Freitag bewegte sich der DAX via XETRA schlussendlich 1,44 Prozent schwächer bei 24 307,42 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,080 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,876 Prozent auf 24 447,65 Punkte an der Kurstafel, nach 24 663,61 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24 289,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 513,52 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,136 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, wies der DAX einen Stand von 24 080,63 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der DAX mit 24 721,46 Punkten berechnet. Der DAX stand vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 23 352,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,945 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 3,63 Prozent auf 61,66 EUR), BASF (+ 1,45 Prozent auf 51,65 EUR), Continental (+ 1,38 Prozent auf 70,68 EUR), Fresenius SE (+ 0,54 Prozent auf 40,96 EUR) und RWE (+ 0,48 Prozent auf 58,74 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-9,18 Prozent auf 1 218,40 EUR), Allianz (-5,04 Prozent auf 369,10 EUR), Commerzbank (-3,93 Prozent auf 35,47 EUR), MTU Aero Engines (-3,91 Prozent auf 305,00 EUR) und SAP SE (-3,42 Prozent auf 146,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 547 109 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204,515 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at