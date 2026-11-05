DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent fester bei 26 506,54 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,046 Prozent fester bei 26 449,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 437,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26 445,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 508,85 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2,73 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25 254,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26 126,30 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 24 049,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,02 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,82 Prozent auf 73,92 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,73 Prozent auf 177,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,57 Prozent auf 43,84 EUR), Daimler Truck (+ 3,15 Prozent auf 42,19 EUR) und BMW (+ 2,89 Prozent auf 62,74 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Rheinmetall (-15,54 Prozent auf 847,50 EUR), Commerzbank (-2,96 Prozent auf 38,67 EUR), Siemens Healthineers (-2,25 Prozent auf 43,84 EUR), Infineon (-2,10 Prozent auf 49,19 EUR) und Deutsche Telekom (-1,49 Prozent auf 26,36 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 892 123 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,38 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at