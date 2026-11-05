DAX 40

25 820,36
-504,65
-1,92 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
XETRA-Handel im Fokus 05.11.2026 09:28:58

DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent fester bei 26 506,54 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,046 Prozent fester bei 26 449,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 437,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26 445,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 508,85 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2,73 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25 254,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26 126,30 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 24 049,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,02 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,82 Prozent auf 73,92 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,73 Prozent auf 177,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,57 Prozent auf 43,84 EUR), Daimler Truck (+ 3,15 Prozent auf 42,19 EUR) und BMW (+ 2,89 Prozent auf 62,74 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Rheinmetall (-15,54 Prozent auf 847,50 EUR), Commerzbank (-2,96 Prozent auf 38,67 EUR), Siemens Healthineers (-2,25 Prozent auf 43,84 EUR), Infineon (-2,10 Prozent auf 49,19 EUR) und Deutsche Telekom (-1,49 Prozent auf 26,36 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 892 123 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,38 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 172,60 -2,73% adidas
BMW AG 58,90 -3,13% BMW AG
Commerzbank 38,01 -0,99% Commerzbank
Daimler Truck 40,26 -2,57% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
Heidelberg Materials 173,00 0,46% Heidelberg Materials
Infineon AG 45,95 2,11% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,39 -2,45% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG
SAP SE 209,40 -3,28% SAP SE
Siemens Healthineers AG 44,26 -0,63% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,84 -2,35% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,88 -0,59% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 820,36 -1,92%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:27 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen