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DAX-Performance im Fokus 17.04.2026 09:29:15

DAX-Handel aktuell: DAX-Börsianer greifen zum Start zu

DAX-Handel aktuell: DAX-Börsianer greifen zum Start zu

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Freitagmorgen.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,08 Prozent fester bei 24 172,99 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,042 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,017 Prozent schwächer bei 24 150,47 Punkten in den Handel, nach 24 154,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 146,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 175,85 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 2,59 Prozent nach oben. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 23 730,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 25 297,13 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 21 205,86 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,49 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 2,20 Prozent auf 265,20 EUR), SAP SE (+ 1,00 Prozent auf 153,18 EUR), Beiersdorf (+ 0,79 Prozent auf 76,98 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,65 Prozent auf 29,30 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,65 Prozent auf 90,02 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,05 Prozent auf 51,19 EUR), Siemens Energy (-1,61 Prozent auf 164,26 EUR), RWE (-1,24 Prozent auf 57,38 EUR), Heidelberg Materials (-1,13 Prozent auf 188,50 EUR) und Bayer (-0,91 Prozent auf 40,32 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX sticht die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 346 221 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 180,962 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,68 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

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