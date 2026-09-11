DAX-Handel aktuell: DAX legt am Nachmittag zu

Das macht der DAX am fünften Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,78 Prozent auf 25 560,04 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,132 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25 478,84 Zählern und damit 0,464 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 361,15 Punkte).

Im Tagestief notierte der DAX bei 25 396,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 581,22 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 1,84 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 26 391,42 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 24 209,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der DAX 23 703,65 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,16 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,81 Prozent auf 57,37 EUR), Siemens (+ 2,67 Prozent auf 265,00 EUR), Fresenius SE (+ 2,40 Prozent auf 45,78 EUR), Siemens Energy (+ 2,39 Prozent auf 144,18 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,01 Prozent auf 28,44 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen BASF (-2,76 Prozent auf 51,87 EUR), Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 989,50 EUR), Brenntag SE (-1,34 Prozent auf 60,52 EUR), Deutsche Börse (-1,18 Prozent auf 276,40 EUR) und Henkel vz (-0,84 Prozent auf 73,06 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 678 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 211,057 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at