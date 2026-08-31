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Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Index-Bewegung 31.08.2026 17:58:29

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot

Der DAX bewegte sich schlussendlich auf rotem Terrain.

Am Montag tendierte der DAX via XETRA letztendlich 1,09 Prozent schwächer bei 26 281,49 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,209 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,398 Prozent auf 26 464,14 Punkte an der Kurstafel, nach 26 569,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 26 271,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 471,79 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der DAX bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 25 629,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bewegte sich der DAX bei 25 104,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 902,21 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,10 Prozent. Bei 26 618,74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 2,03 Prozent auf 24,65 EUR), Continental (+ 1,89 Prozent auf 71,32 EUR), Brenntag SE (+ 1,78 Prozent auf 62,84 EUR), BASF (+ 0,88 Prozent auf 52,98 EUR) und Bayer (+ 0,76 Prozent auf 49,04 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Energy (-5,02 Prozent auf 142,18 EUR), Rheinmetall (-3,79 Prozent auf 1 110,80 EUR), Heidelberg Materials (-3,12 Prozent auf 164,75 EUR), Vonovia SE (-3,02 Prozent auf 19,25 EUR) und Airbus SE (-2,92 Prozent auf 197,22 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 092 604 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,942 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,40 zu Buche schlagen. Mit 7,01 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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