DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich unter Druck

Der DAX rutschte heute deutlich ab.

Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Minus von 3,59 Prozent auf 23 753,02 Punkte an der DAX-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,165 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,75 Prozent auf 24 207,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24 638,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 23 601,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 239,52 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, notierte der DAX bei 24 780,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, stand der DAX bei 23 693,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 147,02 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,20 Prozent ein. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 601,11 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 2,10 Prozent auf 238,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,83 Prozent auf 39,51 EUR), SAP SE (-0,97 Prozent auf 165,48 EUR), QIAGEN (-1,44 Prozent auf 40,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 55,74 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Beiersdorf (-20,13 Prozent auf 83,66 EUR), Infineon (-6,16 Prozent auf 41,68 EUR), Bayer (-5,66 Prozent auf 38,31 EUR), Daimler Truck (-5,28 Prozent auf 39,82 EUR) und Siemens (-4,93 Prozent auf 226,45 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 912 422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 195,098 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at